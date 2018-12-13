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MACPHERSONS RESOURCES . - XFRA 9PR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.12.18 09:24
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MACPHERSONS RESOURCES LTD 9PR AU000000MRP0


AB/FROM ONWARDS 13.12.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MRP0 A0RKBM 0,088 € 0,030 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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