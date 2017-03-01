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MACPHERSONS RESOURCES . - XFRA 9PR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.03.17 09:17
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MACPHERSONS RESOURCES LTD 9PR AU000000MRP0
AB/FROM ONWARDS 01.03.2017 08:40 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MACPHERSONS RESOURCES LTD 9PR AU000000MRP0
AB/FROM ONWARDS 01.03.2017 08:40 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,157 €
|0,161 €
|-0,004 €
|-2,48%
|01.03./08:41
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MRP0
|A0RKBM
|0,18 €
|0,045 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|1
|Macphersons Resources Limited.
|14.04.12