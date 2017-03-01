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MACPHERSONS RESOURCES . - XFRA 9PR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.03.17 09:17
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MACPHERSONS RESOURCES LTD 9PR AU000000MRP0


AB/FROM ONWARDS 01.03.2017 08:40 CET


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0,157 € 0,161 € -0,004 € -2,48% 01.03./08:41
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MRP0 A0RKBM 0,18 € 0,045 €
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