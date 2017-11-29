Erweiterte Funktionen



Biocartis - XFRA 8XB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




29.11.17 09:56
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIOCARTIS GR. 144A/REG S 8XB BE0974281132


AB/FROM ONWARDS 29.11.2017 09:55 CET


Aktuell
Weltklasse-Bohrresultate bis zu 35% Graphit
Neuer 929% Graphite Hot Stock nach 1.054%, 3.500% und 26.621%  
 
Berkwood Resources Ltd.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
12,904 € 13,191 € -0,287 € -2,18% 29.11./09:55
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BE0974281132 A14R82 13,73 € 8,12 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 12,904 € -2,18%  08:12
Berlin 12,73 € -5,91%  10:55
Stuttgart 12,634 € -6,64%  09:35
  = Realtime
Aktuell
Starkes Kaufsignal - 2,84 Mio. t Lithium (LCE)! Neuer 614% Lithium Hot Stock nach 1.346% mit Power Metals und 1.864% mit MGX Minerals!

E3 Metals Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
1 Biocartis NV 31.03.17
RSS Feeds




Bitte warten...