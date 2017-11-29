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Biocartis - XFRA 8XB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.11.17 09:56
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIOCARTIS GR. 144A/REG S 8XB BE0974281132
AB/FROM ONWARDS 29.11.2017 09:55 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIOCARTIS GR. 144A/REG S 8XB BE0974281132
AB/FROM ONWARDS 29.11.2017 09:55 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|12,904 €
|13,191 €
|-0,287 €
|-2,18%
|29.11./09:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BE0974281132
|A14R82
|13,73 €
|8,12 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|1
|Biocartis NV
|31.03.17