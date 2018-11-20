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Orinoco Gold - XFRA 8OR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.11.18 07:53
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ORINOCO GOLD LTD 8OR AU000000OGX3
AB/FROM ONWARDS 20.11.2018
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ORINOCO GOLD LTD 8OR AU000000OGX3
AB/FROM ONWARDS 20.11.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,013 €
|0,01 €
|0,003 €
|+30,00%
|20.11./09:11
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000OGX3
|A1J7HQ
|0,087 €
|0,0030 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|15
|Orinoco Gold - still und heimlic.
|13.11.18