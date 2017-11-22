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Damara Gold - XFRA 8OLN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.11.17 08:52
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DAMARA GOLD CORP. 8OLN CA23568R1064
AB/FROM ONWARDS 22.11.2017 08:34 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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DAMARA GOLD CORP. 8OLN CA23568R1064
AB/FROM ONWARDS 22.11.2017 08:34 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,112 €
|0,093 €
|0,019 €
|+20,43%
|22.11./08:42
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA23568R1064
|A12C1F
|0,11 €
|0,015 €
= Realtime
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