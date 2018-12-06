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MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. - XFRA 8ME: AUSSETZUNG/SUSPENSION




06.12.18 15:39
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. 8ME AU000000MCE6 BAW/UFN


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