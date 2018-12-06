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MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. - XFRA 8ME: AUSSETZUNG/SUSPENSION
06.12.18 15:39
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. 8ME AU000000MCE6 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. 8ME AU000000MCE6 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,204 €
|0,238 €
|-0,034 €
|-14,29%
|06.12./15:34
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MCE6
|A0YEFF
|0,50 €
|0,21 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
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|20.09.10