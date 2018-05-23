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KANEH BOSM BIOTECH. - XFRA 8K51: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.05.18 08:32
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KANEH BOSM BIOTECH. 8K51 CA4841902022
AB/FROM ONWARDS 23.05.2018
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KANEH BOSM BIOTECH. 8K51 CA4841902022
AB/FROM ONWARDS 23.05.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,369 €
|0,317 €
|0,052 €
|+16,40%
|23.05./09:54
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA4841902022
|A2DR6F
|0,44 €
|0,037 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,369 €
|+16,40%
|08:14
= Realtime
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