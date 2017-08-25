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GR ENGINEERING SVCS - XFRA 8GR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
25.08.17 08:36
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GR ENGINEERING SVCS 8GR AU000000GNG0
AB/FROM ONWARDS 25.08.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GR ENGINEERING SVCS 8GR AU000000GNG0
AB/FROM ONWARDS 25.08.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,827 €
|0,937 €
|-0,11 €
|-11,74%
|25.08./08:40
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GNG0
|A1H8YD
|1,36 €
|0,83 €
= Realtime
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