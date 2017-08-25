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GR ENGINEERING SVCS - XFRA 8GR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




25.08.17 08:36
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GR ENGINEERING SVCS 8GR AU000000GNG0


AB/FROM ONWARDS 25.08.2017


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,827 € 0,937 € -0,11 € -11,74% 25.08./08:40
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000GNG0 A1H8YD 1,36 € 0,83 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,828 € -11,63%  08:21
Berlin 0,827 € -11,74%  08:29
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