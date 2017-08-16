Erweiterte Funktionen
GR ENGINEERING SVCS - XFRA 8GR: AUSSETZUNG/SUSPENSION
16.08.17 09:44
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GR ENGINEERING SVCS 8GR AU000000GNG0 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GR ENGINEERING SVCS 8GR AU000000GNG0 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,937 €
|0,937 €
|- €
|0,00%
|16.08./08:28
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GNG0
|A1H8YD
|1,36 €
|0,87 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.