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ALTA ZINC LTD - XFRA 8EE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.04.18 08:06
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALTA ZINC LTD 8EE AU000000AZI3


AB/FROM ONWARDS 13.04.2018


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0,005 € 0,005 € -   € 0,00% 13.04./10:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AZI3 A2H82D 0,0060 € 0,0030 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,005 € 0,00%  08:01
Hamburg 0,005 € 0,00%  08:06
Berlin 0,005 € 0,00%  08:04
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