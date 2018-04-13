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ALTA ZINC LTD - XFRA 8EE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.04.18 08:06
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALTA ZINC LTD 8EE AU000000AZI3
AB/FROM ONWARDS 13.04.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALTA ZINC LTD 8EE AU000000AZI3
AB/FROM ONWARDS 13.04.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,005 €
|0,005 €
|- €
|0,00%
|13.04./10:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AZI3
|A2H82D
|0,0060 €
|0,0030 €
= Realtime
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