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ARMOUR ENERGY LTD - XFRA 8AN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.03.19 15:01
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARMOUR ENERGY LTD 8AN AU000000AJQ0


AB/FROM ONWARDS 22.03.2019 15:00 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AJQ0 A1JVX7 0,072 € 0,035 €
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