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ARMOUR ENERGY LTD - XFRA 8AN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




10.08.18 08:11
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARMOUR ENERGY LTD 8AN AU000000AJQ0


AB/FROM ONWARDS 10.08.2018


Aktuell
Uran-Lagerstätte mit bis zu 6,45% Uran entdeckt
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,064 € 0,074 € -0,01 € -13,51% 10.08./09:26
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AJQ0 A1JVX7 0,074 € 0,038 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,064 € -13,51%  08:03
Berlin 0,064 € -13,51%  08:11
  = Realtime
Aktuell
32,65 g/t Gold über 2,82m innerhalb 4,67 g/t Gold über 40,02m. Weitere Resultate in Kürze - Gold Hot Stock 2018

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