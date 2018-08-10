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ARMOUR ENERGY LTD - XFRA 8AN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.08.18 08:11
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARMOUR ENERGY LTD 8AN AU000000AJQ0
AB/FROM ONWARDS 10.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARMOUR ENERGY LTD 8AN AU000000AJQ0
AB/FROM ONWARDS 10.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,064 €
|0,074 €
|-0,01 €
|-13,51%
|10.08./09:26
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AJQ0
|A1JVX7
|0,074 €
|0,038 €
= Realtime
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