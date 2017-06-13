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SEAHAWK VENTURES INC. - XFRA 7SR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.06.17 08:28
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SEAHAWK VENTURES INC. 7SR CA81202R1064
AB/FROM ONWARDS 13.06.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SEAHAWK VENTURES INC. 7SR CA81202R1064
AB/FROM ONWARDS 13.06.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,209 €
|0,205 €
|0,004 €
|+1,95%
|13.06./08:52
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA81202R1064
|A2AFGS
|0,21 €
|0,034 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,209 €
|+1,95%
|08:32
= Realtime
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