Erweiterte Funktionen
OTHERLEVELS HLDGS LTD - XFRA 7OL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.10.18 09:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OTHERLEVELS HLDGS LTD 7OL AU000000OLV7
AB/FROM ONWARDS 22.10.2018 08:09 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OTHERLEVELS HLDGS LTD 7OL AU000000OLV7
AB/FROM ONWARDS 22.10.2018 08:09 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,014 €
|0,014 €
|- €
|0,00%
|22.10./08:39
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000OLV7
|A14PX7
|0,043 €
|0,010 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,014 €
|0,00%
|08:20
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.