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VALENS GROWORKS - XFRA 7LV: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.09.18 08:43
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALENS GROWORKS 7LV CA91913D1069
AB/FROM ONWARDS 13.09.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALENS GROWORKS 7LV CA91913D1069
AB/FROM ONWARDS 13.09.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,57 €
|1,83 €
|-0,26 €
|-14,21%
|13.09./08:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA91913D1069
|A2ATFX
|1,92 €
|0,49 €
= Realtime
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