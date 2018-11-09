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GEO ENERGY RESOURCES L. - XFRA 7GE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.11.18 07:45
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GEO ENERGY RESOURCES LTD 7GE SG2F24986083
AB/FROM ONWARDS 09.11.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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GEO ENERGY RESOURCES LTD 7GE SG2F24986083
AB/FROM ONWARDS 09.11.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,138 €
|- €
|- €
|-
|09.11./09:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2F24986083
|A1J689
|0,17 €
|0,12 €
= Realtime
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