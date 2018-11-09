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GEO ENERGY RESOURCES L. - XFRA 7GE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.11.18 07:45
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GEO ENERGY RESOURCES LTD 7GE SG2F24986083


AB/FROM ONWARDS 09.11.2018


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0,138 € -   € -   € - 09.11./09:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG2F24986083 A1J689 0,17 € 0,12 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,136 € 0,00%  08:20
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