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MICRON WASTE TECHS - XFRA 7FM2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.11.17 15:45
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MICRON WASTE TECHS 7FM2 CA59511R1082
AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 15:44 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MICRON WASTE TECHS 7FM2 CA59511R1082
AB/FROM ONWARDS 20.11.2017 15:44 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,344 €
|0,378 €
|-0,034 €
|-8,99%
|20.11./17:11
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA59511R1082
|A2H6NV
|0,40 €
|0,22 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,344 €
|-8,99%
|17:11
|München
|0,369 €
|0,00%
|08:44
|Berlin
|0,399 €
|0,00%
|17.11.17
|Frankfurt
|0,365 €
|-6,89%
|16:33
= Realtime
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