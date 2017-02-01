Erweiterte Funktionen
XFRA 7EZ: AUSSETZUNG/SUSPENSION
01.02.17 08:07
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE IST AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARE IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EZRA HOLDINGS LTD. 7EZ SG1034912152 AUF WEITERES
THE FOLLOWING SHARE IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EZRA HOLDINGS LTD. 7EZ SG1034912152 AUF WEITERES
Aktuell
08:20 , Xetra NewsboardXFRA 8RA;7BG;RH33: AUSSETZUNG/SUSP [...]
08:17 , Xetra NewsboardXFRA A6VC;H2P;43M;UDB; WMV,ORG : W [...]
08:07 , Xetra NewsboardXFRA 7EZ: AUSSETZUNG/SUSPENSION
07:57 , Xetra NewsboardXFRA SQX: WIEDERAUFNAHME/RESTAR [...]
07:50 , Xetra NewsboardXFRA 1XN: AUSSETZUNG/SUSPENSION