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PARETEUM CORP. DL-,00. - XFRA 7ET1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




07.08.18 08:09
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PARETEUM CORP. DL-,001 7ET1 US69946T2078


AB/FROM ONWARDS 07.08.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,61 € 2,57 € 0,04 € +1,56% 07.08./10:33
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US69946T2078 A2DL72 3,16 € 0,53 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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