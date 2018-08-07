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PARETEUM CORP. DL-,00. - XFRA 7ET1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.08.18 08:09
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PARETEUM CORP. DL-,001 7ET1 US69946T2078
AB/FROM ONWARDS 07.08.2018
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PARETEUM CORP. DL-,001 7ET1 US69946T2078
AB/FROM ONWARDS 07.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,61 €
|2,57 €
|0,04 €
|+1,56%
|07.08./10:33
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US69946T2078
|A2DL72
|3,16 €
|0,53 €
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|16
|__Pareteum__mobile cloud solu.
|04.05.18