Erweiterte Funktionen



Cronos Group - XFRA 7CI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




07.12.18 13:55
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CRONOS GRP INC. 7CI CA22717L1013


AB/FROM ONWARDS 07.12.2018 13:50 CET


Aktuell
20 Cannabis IPOs - Investieren wie Warren Buffet und Berkshire Hathaway
Cannabis Hot Stock 2019

Redfund Capital Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
13,62 $ 10,45 $ 3,17 $ +30,33% 07.12./15:35
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA22717L1013 A2DMQY 15,30 $ 5,12 $
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		11,56 € +26,62%  15:49
München 12,29 € +44,59%  15:17
Stuttgart 11,84 € +34,09%  15:34
Frankfurt 11,90 € +31,49%  15:33
Nasdaq 13,62 $ +30,33%  15:35
Berlin 11,97 € +29,83%  15:35
  = Realtime
Aktuell
Vanadium-Übernahme - Beste neue Vanadium-Aktie nach 554% mit Prophecy Development und 19.900% mit First Vanadium

Delrey Metals Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
24 Charttechnische Würdigung 04.12.18
RSS Feeds




Bitte warten...