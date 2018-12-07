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Cronos Group - XFRA 7CI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.12.18 13:55
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CRONOS GRP INC. 7CI CA22717L1013
AB/FROM ONWARDS 07.12.2018 13:50 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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CRONOS GRP INC. 7CI CA22717L1013
AB/FROM ONWARDS 07.12.2018 13:50 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|13,62 $
|10,45 $
|3,17 $
|+30,33%
|07.12./15:35
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA22717L1013
|A2DMQY
|15,30 $
|5,12 $
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|24
|Charttechnische Würdigung
|04.12.18