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BLACKGOLD INTL HLDGS LTD - XFRA 7BG: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.03.17 09:14
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLACKGOLD INTL HLDGS LTD 7BG AU000000BGG5


AB/FROM ONWARDS 22.03.2017


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,013 € 0,017 € -0,004 € -23,53% 22.03./08:21
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000BGG5 A1C9BZ 0,042 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,013 € -23,53%  08:16
Hamburg 0,013 € -23,53%  08:21
Berlin 0,013 € -27,78%  09:21
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