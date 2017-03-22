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BLACKGOLD INTL HLDGS LTD - XFRA 7BG: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.03.17 09:14
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLACKGOLD INTL HLDGS LTD 7BG AU000000BGG5
AB/FROM ONWARDS 22.03.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLACKGOLD INTL HLDGS LTD 7BG AU000000BGG5
AB/FROM ONWARDS 22.03.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,013 €
|0,017 €
|-0,004 €
|-23,53%
|22.03./08:21
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000BGG5
|A1C9BZ
|0,042 €
|0,0010 €
= Realtime
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