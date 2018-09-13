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LUOKUNG TECH. CORP. ADR - XFRA 78IB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.09.18 09:13
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LUOKUNG TECH. CORP. ADR 78IB US5504321085


AB/FROM ONWARDS 13.09.2018 08:59 CET


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