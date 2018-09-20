Erweiterte Funktionen



LUOKUNG TECH. CORP. ADR - XFRA 78IB: AUSSETZUNG/SUSPENSION




20.09.18 07:54
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LUOKUNG TECH. CORP. ADR 78IB US5504321085 BAW/UFN


Aktuell
FSD Pharma: Upgrade auf OTCQB Venture - NASDAQ-Listing voraus
Bester Cannabis Hot Stock nach 275.220% mit Canopy Growth

FSD Pharma Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 6,04 € +1,51%  19.09.18
München 6,10 € 0,00%  19.09.18
Nasdaq 7,61 $ -1,81%  19.09.18
  = Realtime
Aktuell
Deal mit Amazon Prime Video mit 26 Mio. Abonnenten. Neuer 525% Cryptocurrency Hot Stock nach 4.400% mit NetCents Technology

SponsorsOne Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...