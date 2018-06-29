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PREMIER HEALTH GRP INC. - XFRA 6PH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.06.18 08:20
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PREMIER HEALTH GRP INC. 6PH CA74052D1033
AB/FROM ONWARDS 29.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PREMIER HEALTH GRP INC. 6PH CA74052D1033
AB/FROM ONWARDS 29.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,133 €
|0,134 €
|-0,001 €
|-0,75%
|29.06./08:09
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA74052D1033
|A2H8WE
|0,75 €
|0,015 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,133 €
|-0,75%
|08:09
= Realtime
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