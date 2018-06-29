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PREMIER HEALTH GRP INC. - XFRA 6PH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




29.06.18 08:20
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PREMIER HEALTH GRP INC. 6PH CA74052D1033


AB/FROM ONWARDS 29.06.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,133 € 0,134 € -0,001 € -0,75% 29.06./08:09
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA74052D1033 A2H8WE 0,75 € 0,015 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,133 € -0,75%  08:09
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