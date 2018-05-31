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Musgrave Minerals - XFRA 6MU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.05.18 08:11
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MUSGRAVE MINERALS LTD 6MU AU000000MGV1
AB/FROM ONWARDS 31.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MUSGRAVE MINERALS LTD 6MU AU000000MGV1
AB/FROM ONWARDS 31.05.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,037 €
|0,037 €
|- €
|0,00%
|31.05./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MGV1
|A1H754
|0,062 €
|0,030 €
= Realtime
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