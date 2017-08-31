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Musgrave Minerals - XFRA 6MU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.08.17 15:57
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MUSGRAVE MINERALS LTD 6MU AU000000MGV1


AB/FROM ONWARDS 31.08.2017 15:57 CET


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0,044 € 0,044 € -   € 0,00% 31.08./17:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MGV1 A1H754 0,095 € 0,040 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,044 € 0,00%  08:34
Stuttgart 0,044 € 0,00%  08:27
Frankfurt 0,046 € -6,12%  17:15
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