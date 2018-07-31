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Metro Mining - XFRA 6ME: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.07.18 10:56
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METRO MINING LTD 6ME AU000000MMI6


AB/FROM ONWARDS 31.07.2018 10:54 CET


Aktuell
Paukenschlag - Spektakuläre 117,7m mit bis zu 1,95% Nickel und 0,14% Kobalt
782% Cobalt Hot Stock Cameo Cobalt

Cameo Cobalt Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,128 € 0,132 € -0,004 € -3,03% 31.07./11:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MMI6 A12GBB 0,20 € 0,099 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,132 € +6,45%  11:00
Berlin 0,136 € +5,43%  11:35
Hamburg 0,129 € 0,00%  09:21
Stuttgart 0,128 € -3,03%  08:11
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