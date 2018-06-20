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Metro Mining - XFRA 6ME: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.06.18 08:37
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METRO MINING LTD 6ME AU000000MMI6
AB/FROM ONWARDS 20.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METRO MINING LTD 6ME AU000000MMI6
AB/FROM ONWARDS 20.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,13 €
|0,132 €
|-0,002 €
|-1,52%
|20.06./09:06
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MMI6
|A12GBB
|0,21 €
|0,085 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|Metro Mining - Bauxit und Koh.
|13.04.15