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Hammer Metals - XFRA 6HM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.08.18 08:20
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAMMER METALS 6HM AU000000HMX5
AB/FROM ONWARDS 02.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAMMER METALS 6HM AU000000HMX5
AB/FROM ONWARDS 02.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,012 €
|0,015 €
|-0,003 €
|-20,00%
|02.08./08:12
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000HMX5
|A112GR
|0,039 €
|0,010 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|10
|Echter Hot-Stock aus Down Un.
|23.06.16