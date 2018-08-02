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Hammer Metals - XFRA 6HM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




02.08.18 08:20
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAMMER METALS 6HM AU000000HMX5


AB/FROM ONWARDS 02.08.2018


Aktuell
Gold-Entdeckung des Jahres - 144 g/t Gold - Kursfeuerwerk
Gold Hot Stock 2018 nach 2.100% und 6.575%

Sixty North Gold Mining Ltd.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,012 € 0,015 € -0,003 € -20,00% 02.08./08:12
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000HMX5 A112GR 0,039 € 0,010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,012 € -20,00%  08:12
Stuttgart 0,012 € -20,00%  08:20
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