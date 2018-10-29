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Gascoyne Resources - XFRA 6G4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.10.18 09:15
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6
AB/FROM ONWARDS 29.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6
AB/FROM ONWARDS 29.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,14 €
|0,14 €
|- €
|0,00%
|29.10./07:52
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GCY6
|A0YDX5
|0,37 €
|0,051 €
= Realtime
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