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Gascoyne Resources - XFRA 6G4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.11.17 07:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6
AB/FROM ONWARDS 22.11.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6
AB/FROM ONWARDS 22.11.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,23 €
|0,252 €
|-0,022 €
|-8,73%
|22.11./09:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GCY6
|A0YDX5
|0,42 €
|0,23 €
= Realtime
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