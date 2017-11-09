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Gascoyne Resources - XFRA 6G4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.11.17 08:35
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6
AB/FROM ONWARDS 09.11.2017 08:03 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6
AB/FROM ONWARDS 09.11.2017 08:03 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,271 €
|0,288 €
|-0,017 €
|-5,90%
|09.11./09:49
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GCY6
|A0YDX5
|0,42 €
|0,23 €
= Realtime
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