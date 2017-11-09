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Gascoyne Resources - XFRA 6G4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.11.17 08:35
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6


AB/FROM ONWARDS 09.11.2017 08:03 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,271 € 0,288 € -0,017 € -5,90% 09.11./09:49
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000GCY6 A0YDX5 0,42 € 0,23 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,252 € -2,70%  09:15
Stuttgart 0,271 € -5,90%  09:15
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