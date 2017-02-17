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Gascoyne Resources - XFRA 6G4: WIEDERAUFNAHME/RESTART
17.02.17 07:57
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD. 6G4 AU000000GCY6
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD. 6G4 AU000000GCY6
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,399 €
|0,401 €
|-0,002 €
|-0,50%
|17.02./10:35
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GCY6
|A0YDX5
|0,52 €
|0,23 €
= Realtime
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