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Gascoyne Resources - XFRA 6G4: WIEDERAUFNAHME/RESTART




17.02.17 07:57
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

GASCOYNE RESOURCES LTD. 6G4 AU000000GCY6


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Ressourcen-Upgrade: 6,99 Mio. t Lithium - Europas größte Lithium-Lagerstätte im Visier von BMW, VW und Daimler - 320% Lithium-Aktientip!  
 
European Metals Holdings Limited



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,399 € 0,401 € -0,002 € -0,50% 17.02./10:35
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000GCY6 A0YDX5 0,52 € 0,23 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,362 € 0,00%  14.02.17
Stuttgart 0,399 € -0,50%  09:08
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