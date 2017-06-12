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Relevium Technologies - XFRA 6BX: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
12.06.17 18:55
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RELEVIUM TECHN. INC. 6BX CA75942W1023
AB/FROM ONWARDS 12.06.2017 18:53 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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RELEVIUM TECHN. INC. 6BX CA75942W1023
AB/FROM ONWARDS 12.06.2017 18:53 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,081 €
|0,081 €
|- €
|0,00%
|09.06./19:24
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA75942W1023
|A2ACP6
|0,13 €
|0,053 €
= Realtime
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