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BAWANG INT.G.H.REGS - XFRA 6BK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.12.17 07:28
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAWANG INT.G.H.REGS HD-10 6BK KYG090381032
AB/FROM ONWARDS 28.12.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAWANG INT.G.H.REGS HD-10 6BK KYG090381032
AB/FROM ONWARDS 28.12.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,02 €
|0,032 €
|-0,012 €
|-37,50%
|28.12./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG090381032
|A0RPSX
|0,060 €
|0,020 €
= Realtime
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