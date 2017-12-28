Erweiterte Funktionen



BAWANG INT.G.H.REGS - XFRA 6BK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




28.12.17 07:28
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAWANG INT.G.H.REGS HD-10 6BK KYG090381032


AB/FROM ONWARDS 28.12.2017 08:00 CET


Aktuell
Blockchain-Übernahmen in Kürze.
999% Hot Stock nach 5.867% mit Hive Blockchain und 12.260% mit Global Blockchain  
 
360 Blockchain Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,02 € 0,032 € -0,012 € -37,50% 28.12./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG090381032 A0RPSX 0,060 € 0,020 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 0,027 € 0,00%  08:05
Frankfurt 0,023 € -11,54%  09:00
Berlin 0,02 € -37,50%  08:08
  = Realtime
Aktuell
Blockchain-Revolution der globalen Forschung. Neuer 833% Blockchain Hot Stock nach 12.260% mit Global Blockchain und 29.900% mit AIDA Minerals

Planet Ventures Inc.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...