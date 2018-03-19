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BERONI GROUP LTD - XFRA 6B9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.03.18 10:18
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BERONI GROUP LTD 6B9 AU000000BTG8
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 10:15 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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BERONI GROUP LTD 6B9 AU000000BTG8
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 10:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,38 €
|2,52 €
|-0,14 €
|-5,56%
|19.03./10:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000BTG8
|A2JA0M
|4,25 €
|0,45 €
= Realtime
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