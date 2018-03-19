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BERONI GROUP LTD - XFRA 6B9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




19.03.18 10:18
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BERONI GROUP LTD 6B9 AU000000BTG8


AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 10:15 CET


Aktuell
19 Mio. CAD für Übernahmen - Starkes Kaufsignal
Nächster 100 Bagger von Börsenstar nach 49.200% mit Aurora Cannabis  
 
High Hampton Holdings Corp.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,38 € 2,52 € -0,14 € -5,56% 19.03./10:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000BTG8 A2JA0M 4,25 € 0,45 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 2,59 € 0,00%  02.02.18
Frankfurt 2,38 € -5,56%  10:57
  = Realtime
Aktuell
5 Mio. $ frisches Kapital - Riesendeals in Kürze - Starkes Kaufsignal. Neuer 851% Cannabis Hot Stock nach 10.900% mit Cannabis Wheaton

FinCanna Capital Corp.
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