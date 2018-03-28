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XIOR STUDENT HOUSING N.V. - XFRA 5XR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.03.18 13:16
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202
AB/FROM ONWARDS 28.03.2018 13:15 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202
AB/FROM ONWARDS 28.03.2018 13:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|35,70 €
|36,60 €
|-0,90 €
|-2,46%
|28.03./14:33
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BE0974288202
|A2ABHA
|40,93 €
|34,76 €
= Realtime
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