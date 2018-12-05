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XIOR STUDENT HOUSING N.V. - XFRA 5XR: AUSSETZUNG/SUSPENSION




05.12.18 10:02
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202 05.12.2018 HZE/EOT


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