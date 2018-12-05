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XIOR STUDENT HOUSING N.V. - XFRA 5XR: AUSSETZUNG/SUSPENSION
05.12.18 10:02
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202 05.12.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202 05.12.2018 HZE/EOT
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|39,00 €
|39,40 €
|-0,40 €
|-1,02%
|05.12./08:46
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BE0974288202
|A2ABHA
|40,60 €
|33,07 €
= Realtime
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