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XIOR STUDENT HOUSING N.V. - XFRA 5XR: AUSSETZUNG/SUSPENSION




28.03.18 09:38
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
XIOR STUDENT HOUSING N.V. 5XR BE0974288202 BAW/UFN


Aktuell
40% Umsatzzuwachs auf 17 Mio. $ - Riesendeals mit Mobilfunkriesen in Kürze
Neuer 903% Mobilfunk Aktientip nach 1.375%, 1.700% und 4.026%  
 
Siyata Mobile Inc.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
36,40 € 36,60 € -0,20 € -0,55% 28.03./08:37
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BE0974288202 A2ABHA 40,93 € 34,76 €
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Stuttgart 36,40 € -0,55%  08:06
Frankfurt 36,40 € -2,67%  09:01
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Bester Börsengang 2018: Nestle-Erbe bringt Facebook für Reiche an die Weltspitze. Neuer 250% Social Media Hot Stock nach 989% mit Facebook und 1.155% mit Xing

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