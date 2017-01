DIE FOLGENDEN AKTIEN IST AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING SHARE ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILFantasy Aces Daily Fan.Sp.Corp. 5PR2 CA3072922014 BAW/UFNEcho Resources Ltd. E1L AU000000EAR9 BAW/UFN