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Betteru Educat - XFRA 5OGA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




12.06.17 08:02
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BETTERU EDUCAT.CORP. 5OGA CA08773A1057


AB/FROM ONWARDS 12.06.2017


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA08773A1057 A2DM3W 0,48 € 0,29 €
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