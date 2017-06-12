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Betteru Educat - XFRA 5OGA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
12.06.17 08:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BETTERU EDUCAT.CORP. 5OGA CA08773A1057
AB/FROM ONWARDS 12.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BETTERU EDUCAT.CORP. 5OGA CA08773A1057
AB/FROM ONWARDS 12.06.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,421 €
|0,46 €
|-0,039 €
|-8,48%
|12.06./09:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA08773A1057
|A2DM3W
|0,48 €
|0,29 €
= Realtime
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