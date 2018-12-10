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Aguia Resources - XFRA 5N91: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.12.18 08:16
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGUIA RES LTD AD-,20 5N91 AU000000AGR4
AB/FROM ONWARDS 10.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGUIA RES LTD AD-,20 5N91 AU000000AGR4
AB/FROM ONWARDS 10.12.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,078 €
|0,084 €
|-0,006 €
|-7,14%
|10.12./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AGR4
|A1C58J
|0,23 €
|0,068 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|1
|Aguia Resources: Phosphat-För.
|16.05.17