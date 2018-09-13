Erweiterte Funktionen
HYDRO66 HOLDINGS CORP. - XFRA 5CR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.09.18 11:58
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYDRO66 HOLDINGS CORP. 5CR CA44905A1012
AB/FROM ONWARDS 13.09.2018 11:55 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYDRO66 HOLDINGS CORP. 5CR CA44905A1012
AB/FROM ONWARDS 13.09.2018 11:55 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,417 €
|0,417 €
|- €
|0,00%
|06.09./13:21
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA44905A1012
|A2JN3Q
|0,45 €
|0,44 €
= Realtime
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.