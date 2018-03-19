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KINTAVAR EXPLORATION IN. - XFRA 58V: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




19.03.18 11:44
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KINTAVAR EXPLORATION INC. 58V CA49720T1021


AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 11:43 CET


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8 Mio. CAD für Übernahmen - Spektakuläre Übernahmen in Kürze
Neuer 706% Cannabis Hot Stock nach Kursgewinnen von bis zu 48.200% mit Aurora Cannabis  
 
Nutritional High International Inc.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,226 € 0,32 € -0,094 € -29,38% 19.03./11:45
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA49720T1021 A2DQ5K 0,36 € 0,042 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,226 € -29,38%  11:45
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5 Mio. $ frisches Kapital - Riesendeals in Kürze - Starkes Kaufsignal. Neuer 851% Cannabis Hot Stock nach 10.900% mit Cannabis Wheaton

FinCanna Capital Corp.
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