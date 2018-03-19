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KINTAVAR EXPLORATION IN. - XFRA 58V: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.03.18 11:44
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KINTAVAR EXPLORATION INC. 58V CA49720T1021
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 11:43 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KINTAVAR EXPLORATION INC. 58V CA49720T1021
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 11:43 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,226 €
|0,32 €
|-0,094 €
|-29,38%
|19.03./11:45
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA49720T1021
|A2DQ5K
|0,36 €
|0,042 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,226 €
|-29,38%
|11:45
= Realtime
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