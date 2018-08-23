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ENVIROSUITE LTD - XFRA 57P: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.08.18 08:21
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ENVIROSUITE LTD 57P AU000000EVS3
AB/FROM ONWARDS 23.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ENVIROSUITE LTD 57P AU000000EVS3
AB/FROM ONWARDS 23.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,047 €
|0,057 €
|-0,01 €
|-17,54%
|23.08./09:51
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000EVS3
|A2DJFV
|0,063 €
|0,020 €
= Realtime
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