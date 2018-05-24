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DOTZ NANO LTD - XFRA 57N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.05.18 09:21
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DOTZ NANO LTD 57N AU000000DTZ4
AB/FROM ONWARDS 24.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DOTZ NANO LTD 57N AU000000DTZ4
AB/FROM ONWARDS 24.05.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,037 €
|0,045 €
|-0,008 €
|-17,78%
|24.05./08:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000DTZ4
|A2DGDJ
|0,16 €
|0,037 €
= Realtime
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