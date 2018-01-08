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DOTZ NANO LTD - XFRA 57N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.01.18 07:54
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DOTZ NANO LTD 57N AU000000DTZ4


AB/FROM ONWARDS 08.01.2018


Aktuell
Rebound - Nächster 100 Bagger von Börsenstar.
770% Cannabis Hot Stock nach 47.267% mit Aurora und 143.500% mit Canopy Growth  
 
High Hampton Holdings Corp.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,134 € 0,114 € 0,02 € +17,54% 08.01./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000DTZ4 A2DGDJ 0,27 € 0,064 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,158 € +53,40%  10:00
Berlin 0,134 € +17,54%  08:08
  = Realtime
Aktuell
Weltgrößter Cannabis-Produzent entsteht. 415% Cannabis Hot Stock von Börsenstar Chuck Rifici nach 143.500% mit Canopy Growth

Cannabis Wheaton Income Corp.
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