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DOTZ NANO LTD - XFRA 57N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.11.17 08:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DOTZ NANO LTD 57N AU000000DTZ4
AB/FROM ONWARDS 28.11.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DOTZ NANO LTD 57N AU000000DTZ4
AB/FROM ONWARDS 28.11.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,125 €
|0,141 €
|-0,016 €
|-11,35%
|28.11./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000DTZ4
|A2DGDJ
|0,31 €
|0,064 €
= Realtime
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