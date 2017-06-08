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XFRA 56PP: AUSSETZUNG/SUSPENSION
08.06.17 10:24
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PENTANOVA ENERGY 56PP CA70964T1030 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PENTANOVA ENERGY 56PP CA70964T1030 BAW/UFN
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