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XFRA 56PP: AUSSETZUNG/SUSPENSION




08.06.17 10:24
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PENTANOVA ENERGY 56PP CA70964T1030 BAW/UFN


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