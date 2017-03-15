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PNX Metals - XFRA 4P1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




15.03.17 09:23
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PNX METALS LTD. 4P1 AU000000PNX6


AB/FROM ONWARDS 15.03.2017 08:31 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,013 € 0,011 € 0,002 € +18,18% 15.03./09:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000PNX6 A0M8VT 0,017 € 0,0020 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,013 € +18,18%  08:38
Hamburg 0,013 € +18,18%  08:50
Berlin 0,013 € +18,18%  08:25
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