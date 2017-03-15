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PNX Metals - XFRA 4P1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
15.03.17 09:23
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PNX METALS LTD. 4P1 AU000000PNX6
AB/FROM ONWARDS 15.03.2017 08:31 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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PNX METALS LTD. 4P1 AU000000PNX6
AB/FROM ONWARDS 15.03.2017 08:31 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,013 €
|0,011 €
|0,002 €
|+18,18%
|15.03./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000PNX6
|A0M8VT
|0,017 €
|0,0020 €
= Realtime
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